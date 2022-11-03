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Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме

Анна Касаткина
11:45 03.11.2022
По словам Караулова, обыск связан с делом о клевете.
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В доме журналиста Андрея Караулова проходят обыски. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В моем доме начался обыск», - сообщил Караулов.

По его словам, обыск связан с делом о клевете. «Вооруженные автоматами люди» пытались вырезать ворота болгаркой, все телефоны в доме не отвечают, рассказал журналист.

Ранее обыски прошли в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак. Они были связаны с делом о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. После этого журналистка покинула Россию.

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