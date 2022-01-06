Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом влияния ЕС на Россию

Газопровод «Северный поток-2» может стать для Европы рычагом влияния на политику России, считает глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«"Северный поток- 2" - это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», - цитирует слова Блинкена РИА Новости.

Сообщается, что глава Госдепа сказал об этом после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По словам Блинкена, трудно представить, что газ потечет по этому газопроводу в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее представители Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2».