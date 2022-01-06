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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом влияния ЕС на Россию

Алиса Кононенко
02:24 06.01.2022
Об этом госсекретарь США заявил после встречи с главой МИД ФРГ.
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом влияния ЕС на Россию
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Газопровод «Северный поток-2» может стать для Европы рычагом влияния на политику России, считает глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«"Северный поток- 2" - это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», - цитирует слова Блинкена РИА Новости.

Сообщается, что глава Госдепа сказал об этом после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По словам Блинкена, трудно представить, что газ потечет по этому газопроводу в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее представители Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2». 

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