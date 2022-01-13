Депутат бундестага объяснил борьбу с реализацией «Северного потока-2»

Противодействие введению в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран. Такую точку зрения в беседе с изданием Handelsblatt выразил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

По словам депутата, в том, чтобы противодействовать реализации российского проекта, в частности, заинтересованы в Вашингтоне, где уже были сформированы свои ожидания относительно газового рынка в Европе.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал он.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сроков по введению трубопровода в эксплуатацию в данный момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается.