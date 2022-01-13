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«Больше, чем звезд во Вселенной»: иммунолог назвал туманным будущее COVID-19 после «омикрона»

Светлана Иванова
10:21 13.01.2022
Большинство изменений COVID-19, которые возникают в организме инфицированных, приводят к гибели вируса, однако в исключительных случаях формируется устойчивая мутация, которая может распространяться как внутри человека от клетки к клетке, так и передаваться от человека к другому человеку, так появляется новый штамм, пояснил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Пока преждевременно говорить о том, что после распространения штамма COVID-19 «омикрон» пандемия коронавируса закончится, потому что практически невозможно достоверное оценить реальное число мутаций вируса. Об этом «Звезде» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он уточнил, что большинство изменений COVID-19, которые возникают в организме инфицированных, приводят к гибели вируса, однако возникают и исключения.

«Он (коронавирус – прим. ред.) просто пытается выжить, и у каждого человека, кто заразился коронавирусом, у него постоянно возникают мутации, буквально каждую секунды, большинство этих мутаций ни к чему не приводит<…> Но иногда возникают мутации, которые могут привести к появлению нового штамма. Это устойчивая мутация, которая может распространяться как внутри человека от клетки к клетке, так и передаваться от человека к другому человеку», - пояснил доктор.

Врач сравнил количество возможных комбинаций вируса с числом звезд во Вселенной, подчеркнув, что едва ли технических ресурсов человечества хватит для расчета потенциальных вариантов мутаций.

«Сколько еще таких вариантов, сказать очень сложно. Это как шахматная партия, там 64 клетки, 32 фигуры, а количество комбинаций больше чем звезд во Вселенной, которые могут быть на шахматной доске. <…> Количество комбинаций настолько огромное, что я не знаю, можно ли на компьютере это просчитать», - подчеркнул специалист.

Представители Всемирной организации здравоохранения и другие авторитетные эксперты медицины считают, что штаммом «омикрон», который быстро распространяется по всему миру, заразятся практически все жители планеты. По мнению директора европейского региона ВОЗ Ханс Клюге, при текущих темпах заболеваемости половина Европы будет инфицирована мутировавшим штаммом в ближайшие шесть-восемь недель.

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