Мосбиржа: доля операций с долларом и евро на площадке упала ниже 1%

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С начала этого года на Мосбирже доля торгов в долларах и евро упала ниже 1%. До 24 февраля она составляла 20%. Об этом рассказал директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов.

«После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — приводит его слова РБК.

Также Титов отметил, что помимо операций в рублях, которые на данный момент составляют 94%, относительно много торгов ведется в юанях. Сегмент данного денежного рынка составляет 5%. Он, как отметил директор департамента денежного рынка Мосбиржи, появился достаточно недавно, однако в будущем эксперты прогнозируют его развитие.

«Первые шаги были сделаны в начале июня 2022 года, а окончательно он сформировался к концу сентября. Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники «очень активно перекладываются» - рассказал о юаневом сегменте Титов.

Ранее глава МФВ Кристалина Георгиева предрекла рецессию около трети мировой экономики в 2023 году. В то же время с валютным кризисом, по мнению одного из аналитиков, скоро столкнуться такие страны, как США, Великобритания и Япония.