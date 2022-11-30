Глава МВФ: треть экономики мира столкнется с рецессией в 2023 году

При этом прогнозируется существенное снижение инфляции в следующем году. Ожидается, что она составит 6,5%.

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия угрожает примерно трети мировой экономики. При этом ожидается существенное снижение инфляции. По словам Георгиевой, она составит около 6,5%.

В качестве одной из причин рецессии Глава ВМФ назвала ожидаемо низкие темпы роста мировой экономики.

«Около трети мировой экономики в следующем году будет находиться в рецессии», - приводит слова директора фонда RT.

Данное заявление Георгиева сделала на пресс-конференции, посвященной итогам встречи Канцлера Германии Олафа Шольца с представителями международных организаций в Берлине.

Глава МВФ также поделилась прогнозами касательно экономики Китая, которая столкнется с осложнениями из-за ограничений, введённых в республике в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось о прогнозах грядущего валютного кризиса не только в развивающихся странах, но и в США, Великобритании и Японии. Среди возможных его причин аналитик выделил изменение торгового баланса, дефицит бюджета и уровень госдолга.