Аналитик: валютный кризис угрожает США, Великобритании и Японии

Отмечено, что нынешний этап развития мировой экономики показывает, что валютный кризис - это реальность уже и для развитых стран.

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Торговый баланс, дефицит бюджета и уровень госдолга названы факторами, которые могут свидетельствовать о валютном кризисе. И он уже затронул не только развивающиеся страны, но и такие развитые, как США, Великобританию и Японию.

Как сообщает RT со ссылкой на одного из ведущих аналитиков, не исключено, что в скором времени британский, американский и японский регуляторы могут столкнуться с проблемами.

«США гордятся тем, что американский долг - это самый надежный долговой инструмент. Даже политизация валют наименьшим образом повлияла на доллар, хотя фунт стерлингов и японская йена ощутили на себе спад спроса на долговые обязательства со стороны иностранных инвесторов», - отметил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года запрет на покупки резидентами долей в иностранных компаниях без ведома ЦБ РФ. Документ предусматривает особые меры в сфере валютного регулирования и дает Центробанку право определять суммы операций по переводу денег иностранным компаниям и физическим лицам.