Зима близко: температура в Москве и области опустится до 20 градусов мороза

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В столичном регионе настоящая русская зима наступит уже на этой неделе. В ночь на четверг температура опустится до -19 градусов, сообщают синоптики. Такая погода задержится в Москве на несколько дней.

«В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов мороза, а при прояснениях — до минус 20 градусов», - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Выходные также будут холодными, сообщил синоптик.

В конце ноября центральный регион уже столкнулся с сезонными погодными трудностями. Европейскую часть России накрыл ледяной дождь. Также сообщалось, что из-за него остановились трамваи в Нижнем Новгороде.