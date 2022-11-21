«Куски льда конкретные»: синоптик спрогнозировал ледяные дожди в Центральной России

Специалист отметил, что на дорогах завтра будет опасно, и посоветовал не садиться за руль.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Татьяна Меель, РИА Новости

Жителям Центральной России предстоит испытание непогодой во вторник, 22 ноября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, что с юго-запада надвигается активный балканский циклон, который накрыл ледяными дождями Брянщину. Первыми ледяные дожди встретят жители Калужской и Тульской областей.

«И далее где-то в утренние часы в Москве сначала зарядят снегопады с ухудшением видимости до нескольких километров, после чего, в период примерно с девяти-десяти часов утра и до полудня, пойдут ледяные дожди с отложениями льда от 0,5 мм на востоке Подмосковья до 7-8 мм на западе, на Смоленщине - все 10. Это куски льда конкретные», - сказал Тишковец.

Таким образом, тротуары, автодороги, линии электропередачи могут покрываться толстой ледяной коркой. Специалист указал, что на дорогах завтра будет опасно, и посоветовал не садиться за руль. Тишковец добавил, что к вечеру осадки пойдут уже в дождевой фазе.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что Москву в прошедшие выходные ожидали метель и снежные заносы.