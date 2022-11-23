Ледяной дождь парализовал работу трамваев в Нижнем Новгороде

Накануне ГУ МЧС России по Нижегородской области, предупредило о резком ухудшении погоды 23 и 24 ноября с ледяным дождем, сильным снегом, снежными заносами и гололедицей. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Нижегородской области были зафиксированы нарушения электроснабжения.

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