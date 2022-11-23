Ледяной дождь парализовал работу трамваев в Нижнем Новгороде
Ледяной дождь вмешался в график движения трамваев в Нижнем Новгороде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ледяной дождь парализовал трамвайное движение в Нижнем Новгороде 23 ноября. Из-за надели на трамвайной контактной сети в городе встали трамваи.
«Все обледенело. И провода, и механизмы», - рассказали корреспонденту «Звезды» работники ремонтной бригады горэлектротранспорта Нижнего Новгорода.
Накануне ГУ МЧС России по Нижегородской области, предупредило о резком ухудшении погоды 23 и 24 ноября с ледяным дождем, сильным снегом, снежными заносами и гололедицей. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Нижегородской области были зафиксированы нарушения электроснабжения.