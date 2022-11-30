Блинкен: НАТО обсуждает возобновление производства вооружения эпохи СССР для поставок Киеву

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НАТО обсуждает возможность возобновления производства оружия и военной техники советского образца на предприятиях в Чехии, Словакии и Болгарии для дальнейших поставок Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем все варианты, чтобы снова убедиться, что [украинцы] получают то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. В некоторых случаях может потребоваться производство того, что уже не производилось какое-то время. Так что мы смотрим на все это по всем направлениям», - сказал он телеканалу CNN.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания министров иностранных дел стран Североатлантического блока заявил, что Украина нуждается в оружии большой дальности. Он также отметил, что в настоящий момент первостепенной темой является поддержка Украины, а не ее возможное вступление в альянс, подчеркнув, что необходимо подходить к этому постепенно, так как, по его словам, главная задача заключается в том, чтобы «Украина одержала верх».

Накануне глава Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон выделит более 53 миллионов долларов на закупку оборудования для украинских энергосетей. Он уточнил, что в пакет экстренной помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители и прочее оборудование.