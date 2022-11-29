США выделят $53 млн на помощь энергетическому сектору Украины

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Официальный Вашингтон выделит более $53 млн на закупку оборудования для украинских энергосетей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Оборудование будет быстро доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», - цитирует ТАСС заявление Блинкена.

В госдепе уточнили, что в пакет экстренной помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители и прочее оборудование. Новый транш станет дополнением к уже выделенным $55 млн на поддержку энергосистемы Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-участницы альянса планируют нарастить помощь Украине, в том числе военную. Кроме того, генсек альянса назвал колоссальным урон от ударов по городам Украины и призвал готовиться к потоку беженцев из Незалежной в Европу из-за «преднамеренных атак России» по критически важным объектам инфраструктуры. Столтенберг также сообщил, что страны Запада уже доставили на Украину генераторы, а также оказывают помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.