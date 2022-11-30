Генсек НАТО заявил, что Украине нужно оружие дальнего боя
Украина нуждается в оружии большой дальности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания министров иностранных дел стран Североатлантического блока, которое проходило в Бухаресте.
«Украине нужно оружие дальнего боя и прочие вооружения», - передает его слова агентство Bloomberg.
Генсек НАТО также отметил, что в настоящий момент первостепенной темой является поддержка Украины, а не ее возможное вступление в альянс, подчеркнув, что необходимо подходить к этому постепенно, так как, по его словам, главная задача заключается в том, чтобы «Украина одержала верх».
«Политическое и практическое сотрудничество с Украиной поможет укрепить ее институты, перейти с советского вооружения на современное оружие НАТО, а также продвинет Украину на пути к членству в альянсе», - подытожил Столтенберг.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы НАТО планируют нарастить помощь Украине, в том числе военную. Кроме того, он назвал колоссальным урон от ударов по городам Украины и призвал готовиться к потоку беженцев из Незалежной в Европу из-за «преднамеренных атак России» по критически важным объектам инфраструктуры.