Генсек НАТО заявил, что Украине нужно оружие дальнего боя

Йенс Столтенберг также отметил, что в настоящий момент первостепенной темой является поддержка Украины, а не ее возможное вступление в альянс.

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Украина нуждается в оружии большой дальности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания министров иностранных дел стран Североатлантического блока, которое проходило в Бухаресте.

«Украине нужно оружие дальнего боя и прочие вооружения», - передает его слова агентство Bloomberg.

Генсек НАТО также отметил, что в настоящий момент первостепенной темой является поддержка Украины, а не ее возможное вступление в альянс, подчеркнув, что необходимо подходить к этому постепенно, так как, по его словам, главная задача заключается в том, чтобы «Украина одержала верх».

«Политическое и практическое сотрудничество с Украиной поможет укрепить ее институты, перейти с советского вооружения на современное оружие НАТО, а также продвинет Украину на пути к членству в альянсе», - подытожил Столтенберг.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы НАТО планируют нарастить помощь Украине, в том числе военную. Кроме того, он назвал колоссальным урон от ударов по городам Украины и призвал готовиться к потоку беженцев из Незалежной в Европу из-за «преднамеренных атак России» по критически важным объектам инфраструктуры.