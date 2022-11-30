МИД РФ назвал правовым произволом решение Совета ЕС признать обход санкций уголовным преступлением
Решение Совета Евросоюза признать обход антироссийских санкций преступлением является правовым произволом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений. В случае их реализации все это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции для ведения бизнеса», - сказала она на брифинге в среду.
Решение о том, что любой обход введенных Евросоюзом санкций будет являться преступлением Совет ЕС утвердил 28 ноября. Данное решение было принято в связи с антироссийскими рестрикциями. Как отмечается в заявлении, страны - члены ЕС имели разное представление о том, что является нарушением санкционного режима и какое наказание за это следует применять. Теперь, по замыслу инициаторов, обход антироссийских санкций должен трактоваться однозначно.
Юрист-международник Мария Ярмуш, комментируя данное решение, заявила, что подобные инициативы Брюсселя лишают государства-членов сообщества суверенитета и независимости.