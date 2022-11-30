В стране и мире МИД РФ назвал правовым произволом решение Совета ЕС признать обход санкций уголовным преступлением Ян Брацкий Решение о том, что любой обход введенных Евросоюзом санкций будет являться преступлением Совет ЕС утвердил 28 ноября. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Решение Совета Евросоюза признать обход антироссийских санкций преступлением является правовым произволом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений. В случае их реализации все это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции для ведения бизнеса», - сказала она на брифинге в среду. Решение о том, что любой обход введенных Евросоюзом санкций будет являться преступлением Совет ЕС утвердил 28 ноября. Данное решение было принято в связи с антироссийскими рестрикциями. Как отмечается в заявлении, страны - члены ЕС имели разное представление о том, что является нарушением санкционного режима и какое наказание за это следует применять. Теперь, по замыслу инициаторов, обход антироссийских санкций должен трактоваться однозначно. Юрист-международник Мария Ярмуш, комментируя данное решение, заявила, что подобные инициативы Брюсселя лишают государства-членов сообщества суверенитета и независимости. Экспертное мнение и аналитика