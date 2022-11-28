В стране и мире Юрист объяснила, как ЕС лишает суверенитета каждое свое государство Ян Брацкий По мнению Марии Ярмуш, с точки зрения международного права, юридическая политика ЕС незаконна, так как все страны-члены находятся в содружестве на добровольных началах. © Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Решение Совета ЕС о включении в список преступлений попытки обхода антироссийских санкций лишает государства-члены сообщества суверенитета и независимости. Таким мнением поделилась адвокат, специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш. «Поэтому вводится уголовная ответственность против тех лиц, которые будут нарушать санкции Евросоюза. То есть фактически вводится прямое регулирование каждым членом ЕС вне рамок местной законодательной, исполнительной и судебной власти. Вводится прямое действие судебной власти и исполнительных и законодательных органов Евросоюза. Все члены ЕС в этом случае теряют суверенитет», - рассказала юрист в беседе с RT. По ее мнению, с точки зрения международного права, такие действия официального Брюсселя являются незаконными. «Можно вспомнить, как Великобритания выходила из ЕС. Это было сделано, потому что власти Великобритании понимали, что следующим шагом ЕС будет полный отказ от собственного суверенитета каждого члена Евросоюза… Все члены Евросоюза - пешки в руках законодательной, исполнительной и судебной власти ЕС», - заключила эксперт. Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил решение, согласно которому любой обход введенных Евросоюзом санкций будет являться преступлением. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией для европейских лидеров, которые поддерживают антироссийские санкции и рушат экономику Евросоюза, было бы уйти в отставку. Такое мнение он выразил на мероприятии «Скажем санкциям нет!». По словам Сийярто, ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения, так как «после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных». Экспертное мнение и аналитика