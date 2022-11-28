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Совет ЕС приравнял попытки обойти санкции к преступлению

Ян Брацкий
16:37 28.11.2022
Данное решение принято Советом ЕС в связи с уже введенными и еще только запланированными антироссийскими санкциями.
Совет ЕС приравнял попытки обойти санкции к преступлению
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Любой обход введенных Евросоюзом санкций будет являться преступлением. Соответствующее решение утвердил Совет ЕС. Данное решение принято в связи с антироссийскими санкциями.

«Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включенных в договор о функционировании ЕС», - приводит ТАСС заявление Совета.

Как отмечается в заявлении, страны - члены ЕС сейчас имеют разное представление о том, что является нарушением санкционного режима и какое наказание за это следует применять, уточнили в Совете ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киев прибыли министры иностранных дел Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики. Как ожидается, главы МИД обсудят возможность введения очередных антироссийских санкций, финансовую помощь Украине и поставки ей оружия и боеприпасов.

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