В стране и мире Бастрыкин поручил проверить факты осквернения памятников в Одессе Ирина Елагина Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе. © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress Читайте нас на: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине Великой, установленных в Одессе. «Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе. Как сообщают украинские средства массовой информации, в Одессе вандалы осквернили памятник Александру Суворову, накинув на монумент петлю. Также сообщается, что в Одессе начались подготовительные работы по демонтажу и переносу памятника основательнице города – императрице Екатерине II», - проинформировал Telegram СКР. Во время проверки предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, причастных к произошедшим актам вандализма.



Напомним, что ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Александру Пушкину. Экспертное мнение и аналитика