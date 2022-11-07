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Бастрыкин поручил проверить факты осквернения памятников в Одессе

Ирина Елагина
16:44 07.11.2022
Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе.
Бастрыкин поручил проверить факты осквернения памятников в Одессе
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине Великой, установленных в Одессе.

«Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернениям памятников в Одессе. Как сообщают украинские средства массовой информации, в Одессе вандалы осквернили памятник Александру Суворову, накинув на монумент петлю. Также сообщается, что в Одессе начались подготовительные работы по демонтажу и переносу памятника основательнице города – императрице Екатерине II», - проинформировал Telegram СКР.

Во время проверки предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, причастных к произошедшим актам вандализма.

Напомним, что ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Александру Пушкину.

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