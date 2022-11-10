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Мединский заявил, что планирующие снести памятник Екатерине II власти Одессы воюют со своей историей

Игнат Далакян
18:29 10.11.2022
Мединский отметил, что данный монумент уже сносили после Февральской революции, но после он был восстановлен.
Мединский заявил, что планирующие снести памятник Екатерине II власти Одессы воюют со своей историей
© Фото: Сергей Поляков, РИА Новости
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Власти Одессы, готовясь к сносу памятника Екатерине II, встают на тропу войны с собственной историей. Такое мнение выразил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский, отметив, этот монумент уже сносили после Февральской революции, но после он был восстановлен.

«Монумент основателям Одессы открыт в 1900-м - к 100-летию кончины А. Суворова. Теперь власти укро-Одессы опять его задрапировали и обнесли забором - готовят к сносу. Не буду морализаторствовать по поводу будущего тех, кто воюет со своей историей. Она, как считали философы, всегда повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй - как фарс», - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения установленных в Одессе памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Глава СК РФ поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе.

До этого памятник Екатерине Великой в Одессе закрыли черным пакетом. Данный памятник ранее неоднократно обливали краской, а также неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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