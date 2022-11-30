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Шойгу: надо продолжать модернизацию техники и вооружения и создавать перспективные системы для СВО

13:19 30.11.2022
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что важно сохранить максимальный объем производства и организовать опережающие поставки в войска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул важность модернизации техники и вооружения, а также создания перспективных систем. 

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны. 

Он отметил, что на базе Национального центра управления обороной организовали контроль поставок особо востребованного вооружения. Ожидается, что эти меры позволят обеспечить выполнение гособоронзаказа не менее чем на 99%-ном уровне. 

Министр обороны подчеркнул, что важно сохранить максимальный объем производства и организовать опережающие поставки в войска.

Сергей Шойгу заметил, что в финансирование гособоронзаказа увеличено в 1,5 раза в 2023 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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