Шойгу: важно организовать опережающие поставки военной продукции для ВС РФ

Также министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что необходимо продолжать модернизировать технику и вооружение и создавать перспективные системы для специальной военной операции.

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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность организации опережающих поставок военной продукции в Вооруженные силы России.

«Важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска», - заметил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.

По его словам, требования к гособоронзаказу возросли из-за специальной военной операции - это верно для всех уровней контроля и исполнения.

Поэтому, как сказал Шойгу, выделены дополнительные бюджетные средства. Например, объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличен почти в 1,5 раза.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что необходимо продолжать модернизировать технику и вооружение и создавать перспективные системы для специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов