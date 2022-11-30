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Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев

13:01 30.11.2022
Сергей Шойгу заметил, что в учебных центрах уже подготовлено около 8 000 экипажей бронетехники, расчетов для аппаратных связи, артсистем, средств ПВО, беспилотников и комплексов РЭБ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации уже обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев. 

«За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», - сообщил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны. 

По его словам, к боевой учебе привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более сотни полигонов - как на территории России, так и в Белоруссии. 

Сергей Шойгу заметил, что в учебных центрах уже подготовлено около 8 000 экипажей бронетехники, расчетов для аппаратных связи, артсистем, средств ПВО, беспилотников и комплексов РЭБ.

Министр уточнил, что военнослужащими получены звания и навыки для успешного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе подразделений. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры внезапной атаки штурмовиков Су-25 с уничтожением техники украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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