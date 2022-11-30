Шойгу заявил, что число военных учебных центров при федеральных вузах вырастет до 120

Министр обороны России Сергей Шойу отметил, что это позволит расширить географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов России.

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как увеличится число военных учебных центров при российских вузах.

«Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120», - заметил Шойгу в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства.

По его словам, заниматься этим расширением Минобороны России вместе с Министерством науки и высшего образования начало еще в 2021 году. За прошедшее время образовано уже восемь новых центров. В них обучены уже 1 000 студентов.

Также, по словам Шойгу, 300 тысяч резервистов готовили 3 000 инструкторов на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов