Шойгу заявил, что число военных учебных центров при федеральных вузах вырастет до 120
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как увеличится число военных учебных центров при российских вузах.
«Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120», - заметил Шойгу в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства.
По его словам, заниматься этим расширением Минобороны России вместе с Министерством науки и высшего образования начало еще в 2021 году. За прошедшее время образовано уже восемь новых центров. В них обучены уже 1 000 студентов.
Также, по словам Шойгу, 300 тысяч резервистов готовили 3 000 инструкторов на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов