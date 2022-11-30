Шойгу: с 2021 года при федеральных вузах России создано восемь военных учебных центров

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С прошлого года при федеральных вузах создано восемь военных учебных центров, в которых прошли обучение 1 000 студентов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сегодня.

«Образовано восемь новых центров. Уже 1 000 студентов прошли в них военное обучение», - сказал он.

Министр предложил создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120, добавил глава военного ведомства.

Также Шойгу сообщил о подготовке более 8 000 экипажей бронетехники, расчетов артиллерии, ПВО, БЛА и РЭБ и увеличении финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза в следующем году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов