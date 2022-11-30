Шойгу сообщил о подготовке более восьми тысяч экипажей бронетехники, расчетов артиллерии, ПВО, БЛА и РЭБ

За два месяца обучено более 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев, добавил министр.

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В учебных центрах подготовлено около 8 000 экипажей бронетехники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сегодня.

«Подготовлено около 8 000 экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», - сказал он.

Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для выполнения задач как самостоятельно, так и в составе подразделений, сказал министр. Шойгу добавил, что за пару месяцев обучение прошли более 300 тысяч резервистов, среди которых есть и добровольцы.

Министр также отметил, что к боевой учебе привлечено около 3 000 инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов