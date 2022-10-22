МО РФ завершило строительство водовода для жителей города Ровеньки в ЛНР
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Министерство обороны Российской Федерации завершило строительство нового водовода для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республике.
Работы на объекте в ЛНР вели специалисты Военно-строительного комплекса российского оборонного ведомства. Новый трубопровод обеспечит жителей города централизованным водоснабжением.
Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров. Кроме того, военные строители возвели насосную станцию для перекачивания воды мощностью.