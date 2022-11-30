В стране и мире В Брянской области из-за обстрела боевиков без электричества остался поселок Сергей Лебедев Света частично нет в Суземке. © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинские националисты в среду обстреляли Суземский район Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение», - сказал губернатор. Напомним, в октябре националисты обстреляли поселок Белая Березка. В результате попадания снаряда были повреждены два жилых дома. Брянская область, согласно опубликованному ранее указу президента Владимира Путина, относится к регионам со средним уровнем реагирования. Это предполагает усиленную охрану общественного порядка и повышение уровня безопасности на энергетических объектах. Экспертное мнение и аналитика