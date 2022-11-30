В Брянской области из-за обстрела боевиков без электричества остался поселок
Света частично нет в Суземке.
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Украинские националисты в среду обстреляли Суземский район Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение», - сказал губернатор.
Напомним, в октябре националисты обстреляли поселок Белая Березка. В результате попадания снаряда были повреждены два жилых дома.
Брянская область, согласно опубликованному ранее указу президента Владимира Путина, относится к регионам со средним уровнем реагирования. Это предполагает усиленную охрану общественного порядка и повышение уровня безопасности на энергетических объектах.