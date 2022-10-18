Глава Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка.

В своем Telegram-канале он уточнил, что, по последним данным, в результате попадания снаряда были повреждены два жилых дома.

Богомаз добавил, что в настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Сегодня утром сообщалось об обстреле двух населенных пунктов под Курском. В результате ударов начались перебои в подаче электричества. Кроме того, ВСУ обстреляли ж/д станцию в Белгородской области, вследствие чего пострадал мужчина.