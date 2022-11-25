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ЕК: европейские страны договорились исключить газ из РФ из совместных закупок

Игнат Далакян
08:39 25.11.2022
Согласно принятому решению, государства ЕС должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году.
ЕК: европейские страны договорились исключить газ из РФ из совместных закупок
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Министры энергетики стран Европейского союза приняли решение исключить газ из Российской Федерации из контрактов на совместные закупки. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся в четверг, 24 ноября, встречи в Брюсселе.

«Новые правила создадут возможности для стран - участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», - говорится в документе.

Согласно принятому решению, государства Евросоюза должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры Европейского союза о потолке цен на нефть из России зашли в тупик. Мнения правительств ЕС о проекте документа разошлись, ожидалось возобновление обсуждения по данному вопросу в случае, если решение не будет достигнуто.

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