ЕК: европейские страны договорились исключить газ из РФ из совместных закупок
Министры энергетики стран Европейского союза приняли решение исключить газ из Российской Федерации из контрактов на совместные закупки. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся в четверг, 24 ноября, встречи в Брюсселе.
«Новые правила создадут возможности для стран - участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», - говорится в документе.
Согласно принятому решению, государства Евросоюза должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры Европейского союза о потолке цен на нефть из России зашли в тупик. Мнения правительств ЕС о проекте документа разошлись, ожидалось возобновление обсуждения по данному вопросу в случае, если решение не будет достигнуто.