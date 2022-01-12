Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты

Ряд крупных ретейлеров ответили согласием на предложение ФАС ограничить наценки на отдельные позиции каждой из категорий таких товаров. Таким образом ведомство планирует добиться снижения стоимости и повысить доступность социально значимых товаров. Планируется, что указанные категории товаров будут представлены в торговых объектах в достаточном объеме. Об этом говорится в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Коммуникация ФАС России с крупнейшими торговыми сетями по этому поводу велась еще в 2021 году, когда в ходе совещаний ведомство попросило ретейлеров уделить внимание механизмам ответственного ценообразования, которые помогли бы снизить цены на социально значимые продовольственные товары, входящие в утвержденный Правительством РФ перечень.

В частности, ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

В ответ компании АО «Тандер», представляющая торговые сети «Магнит» и «Дикси», и Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») согласились закрепить максимальный уровень наценок на уровне десяти процентов, торговая сеть «Бристоль» – десяти - пятнадцати процентов. Предполагается, что наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут возрастать.

ФАС уточнила, что сейчас изучает предложение ретейлеров.