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Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты

Светлана Иванова
09:58 12.01.2022
Торговые сети предложили закрепить наценку на социально значимые продовольственные товары на уровне десяти - пятнадцати процентов.
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты
© Фото: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay, Pixabay
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Ряд крупных ретейлеров ответили согласием на предложение ФАС ограничить наценки на отдельные позиции каждой из категорий таких товаров. Таким образом ведомство планирует добиться снижения стоимости и повысить доступность социально значимых товаров. Планируется, что указанные категории товаров будут представлены в торговых объектах в достаточном объеме. Об этом говорится в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Коммуникация ФАС России с крупнейшими торговыми сетями по этому поводу велась еще в 2021 году, когда в ходе совещаний ведомство попросило ретейлеров уделить внимание механизмам ответственного ценообразования, которые помогли бы снизить цены на социально значимые продовольственные товары, входящие в утвержденный Правительством РФ перечень.

В частности, ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

 В ответ компании АО «Тандер», представляющая торговые сети «Магнит» и «Дикси», и Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») согласились закрепить максимальный уровень наценок на уровне десяти процентов, торговая сеть «Бристоль» – десяти - пятнадцати процентов. Предполагается, что наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут возрастать.

ФАС уточнила, что сейчас изучает предложение ретейлеров.

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