Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты Светлана Иванова Торговые сети предложили закрепить наценку на социально значимые продовольственные товары на уровне десяти - пятнадцати процентов.

© Фото: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay, Pixabay