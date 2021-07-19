Ретейлеров обяжут снижать цены на овощи вслед за поставщиками

Минпромторг РФ намерен требовать от крупных ретейлеров снижения стоимости овощей при условии падения цен на соответствующую продукцию у производителей. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали. И прошлый год особенно, и этот год - то же самое», - сказал чиновник.

Таким образом Евтухов отреагировал на высказывание председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева в ходе совещания по сдерживанию цен на продукты питания о том, что с новым урожаем организация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков.

Согласно данным Караваева, по состоянию на 14 июля цен закупки уже снизились: по капусте белокочанной - минус 12%, по картофелю - минус 56%, по луку репчатому - минус 11%, по моркови - минус 30%, по свекле - минус 65%.

Евтухов, в свою очередь, выразил надежду, что указанное снижение (от 10% и до 50%) должно сказаться на конечной цене.

«Правильно абсолютно, потребитель должен это увидеть на полках торговых сетей. Во всяком случае, крупных, которые задают сегодня тон, прежде всего, в ценовой политике в Российской Федерации», - цитирует РИА Новости министра.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на возможные изменения цен на продукты.