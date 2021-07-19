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Ретейлеров обяжут снижать цены на овощи вслед за поставщиками

Светлана Иванова
14:07 19.07.2021
По состоянию на 14 июля цен закупки на овощи снизились от 10 до 50 процентов, что должно сказаться на конечной цене, выразил уверенность замминистра Минпромторга Виктор Евтухов.
Ретейлеров обяжут снижать цены на овощи вслед за поставщиками
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Минпромторг РФ намерен требовать от крупных ретейлеров снижения стоимости овощей при условии падения цен на соответствующую продукцию у производителей. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали. И прошлый год особенно, и этот год - то же самое», - сказал чиновник.

Таким образом Евтухов отреагировал на высказывание председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева в ходе совещания по сдерживанию цен на продукты питания о том, что с новым урожаем организация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков.

 Согласно данным Караваева, по состоянию на 14 июля цен закупки уже снизились: по капусте белокочанной - минус 12%, по картофелю - минус 56%, по луку репчатому - минус 11%, по моркови - минус 30%, по свекле - минус 65%.

Евтухов, в свою очередь, выразил надежду, что указанное снижение (от 10% и до 50%) должно сказаться на конечной цене.

«Правильно абсолютно, потребитель должен это увидеть на полках торговых сетей. Во всяком случае, крупных, которые задают сегодня тон, прежде всего, в ценовой политике в Российской Федерации», - цитирует РИА Новости министра.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на возможные изменения цен на продукты.

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