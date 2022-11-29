В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Минюста Грузии: жалующийся на здоровье Саакашвили курит электронные сигареты

Анна Назайкина
18:14 29.11.2022
Накануне его адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что медицинские анализы политика показали, что в его организме находится мышьяк.
Глава Минюста Грузии: жалующийся на здоровье Саакашвили курит электронные сигареты
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, чье состояние здоровья его адвокаты описывают как критическое, курит электронные сигареты. Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Что именно оказывает положительный и негативный результат на здоровье, я, не являясь врачом, сказать не могу. Однако могу подтвердить информацию о том, что Саакашвили действительно курит электронные сигареты», - сообщил он журналистам.

Напомним, что экс-президенту Грузии в настоящий момент оказывают медицинскую помощь в одной из тбилисских клиник после того, как в тюрьме он объявил о голодовке.

Первого октября прошлого года Саакашвили задержали в Грузии. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении парламентария Валерия Гелашвили, после чего он объявил голодовку.

Впоследствии сообщалось, что политик потерял сознание. Далее появлялись сообщения о тяжелом состоянии политика. Накануне адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что медицинские анализы политика показали, что в его организме находится мышьяк.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
Власти Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ
18:28 В стране и мире
В ООН сообщили о начале безвозмездной отправки российских удобрений в Африку
17:59 В стране и мире
В Киеве арестовали президента Украинской ассоциации футбола
17:13 В стране и мире
Рябков рассказал о подходах России в области ядерного сдерживания
17:19 В стране и мире
Видео
В Тамбове похитили 18-летнюю девушку после отказа выйти замуж
Популярное
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.