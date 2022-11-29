Глава Минюста Грузии: жалующийся на здоровье Саакашвили курит электронные сигареты

Накануне его адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что медицинские анализы политика показали, что в его организме находится мышьяк.

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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, чье состояние здоровья его адвокаты описывают как критическое, курит электронные сигареты. Такое заявление во вторник, 29 ноября, сделал глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Что именно оказывает положительный и негативный результат на здоровье, я, не являясь врачом, сказать не могу. Однако могу подтвердить информацию о том, что Саакашвили действительно курит электронные сигареты», - сообщил он журналистам.

Напомним, что экс-президенту Грузии в настоящий момент оказывают медицинскую помощь в одной из тбилисских клиник после того, как в тюрьме он объявил о голодовке.

Первого октября прошлого года Саакашвили задержали в Грузии. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении парламентария Валерия Гелашвили, после чего он объявил голодовку.

Впоследствии сообщалось, что политик потерял сознание. Далее появлялись сообщения о тяжелом состоянии политика. Накануне адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что медицинские анализы политика показали, что в его организме находится мышьяк.