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Лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Соединенные штаты наживаются на войне на Украине. Поставки вооружения Киеву обернутся для Европы триллионами евро, переведенными в США.

По мнению экс-депутата, страны Евросоюза оказывают военную и финансовую поддержку Зеленскому, направляемые решениями политиков, отстаивающих интересы Вашингтона.

«Наши лидеры, часто коррумпированные американскими интересами, активно замешаны в этой бойне!» - написал Филиппо в Twitter.

При этом он оценил реакцию Европы на украинский кризис не иначе как «суицидальную» и призвал Францию проснуться.

Ранее Госдеп США одобрил поставку Финляндии тактических ракет на сумму 323$ млн долларов. При этом компания Raytheon Missiles and Defense, выступающая в роли подрядчика в данной сделке, в августе этого года уже заключила контракт стоимостью $182 миллиона на производство ЗРК для Украины.