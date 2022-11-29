В МИД РФ оценили перспективы обмена заключенными с США

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если бы подобный обмен произошел, то это могло бы послужить сигналом, что в российско-американских отношениях не все безнадежно.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил перспективы обмена заключенными между Россией и США. По мнению дипломата, шанс всегда есть, но сейчас соответствующего диалога с Вашингтоном не ведется.

«Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого. Этого не происходило. Но я просто рассказываю о прежнем опыте, мы как ведомство не ведем соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем», - рассказал Рябков РИА Новости.

Как отметил Рябков, если бы подобный обмен или активизация диалога о его перспективах произошли, то это могло бы послужить сигналом, что в российско-американских отношениях не все так безнадежно. Кроме того, это помогло бы продемонстрировать силу тихой дипломатии.

«Говорю это потому, что в последнее время Вашингтон грешил, что называется, с перебором, использовал приемы не тихой, а мегафонной дипломатии. И это не помогало делу», - отметил Рябков.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне рассказали о посещении российским дипломатом Анатолием Антоновым заключенного Виктора Бута. Как уточняет дипведомство, во время визита Антонов заверил Бута, что российские дипломаты будут делать все для его скорейшего возвращения на родину. Сам заключенный, по словам посла, очень надеется вернуться в Россию. Его моральное и физическое состояние Антонов оценил как положительное, но отметил, что из-за недостатка общения Бут начал забывать русские слова.

Российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.