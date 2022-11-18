В МИД рассказали о работе по вызволению Виктора Бута из тюрьмы в США

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Перспектива обмена россиянина Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме, на одного из граждан США сохраняется. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется, и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», - цитирует ТАСС слова замглавы МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне рассказали о посещении российским дипломатом Анатолием Антоновым заключенного Виктора Бута. Как уточняет дипведомство, во время визита Антонов заверил Бута, что российские дипломаты будут делать все для его скорейшего возвращения на родину. Сам заключенный, по словам посла, очень надеется вернуться в Россию. Его моральное и физическое состояние Антонов оценил как положительное, но отметил, что из-за недостатка общения Бут начал забывать русские слова.

Российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.