Антонов заявил, что Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными

Уточняется, что российская сторона исходит из того, что в данной области нужно действовать в спокойном, профессиональном ключе.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными.

«Что касается переговоров по обмену заключенными, то они ведутся по специальным каналам, согласованным президентами двух наших стран в Женеве в прошлом году», - уточнил он в эфире «Первого канала».

По его словам, российская сторона исходит из того, «что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе».

Ранее сообщалось, что имена российских граждан Виктора Бута, а также граждан Соединенных Штатов Бриттни Грайнер и Пола Уилана звучат в диалоге РФ и США по возможному обмену заключенными.

Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев уточнил, что названные имена, действительно, как и утверждалось ранее в американских средствах массовой информации, фигурируют в ходе контактов Москвы и Вашингтона.