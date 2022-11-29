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Главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронили на Восточном кладбище Минска. В последний путь министра проводили под оружейные залпы и исполнение государственного гимна у центральной аллеи кладбища. На ней покоятся видные белорусские деятели культуры, науки и спорта, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко простился с ушедшим из жизни главой Министерства иностранных дел республики. Церемония прощания с дипломатом прошла в Минске в Доме офицеров. Проститься с главой внешнеполитического ведомства также приехали близкие Макея, сотрудники МИД, высшие должностные лица, министры и руководители госорганов. В церемонии прощания с Макеем также приняли участие посол России в Белоруссии Борис Грызлов и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Министр иностранных дел страны умер в минувшую субботу, 26 ноября. В августе этого года ему исполнилось 64 года. Дипломатической службой Макей занимался в течение 20 лет. Должность главы МИД Белоруссии занял в августе 2012 года.