Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Владимира Макея похоронят на Восточном кладбище в столице Белоруссии. Он ушел из жизни в минувшую субботу, 26 ноября. В августе этого года ему исполнилось 64 года.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня, 29 ноября, простился с ушедшим из жизни главой Министерства иностранных дел республики Владимиром Макеем.

По данным агентства, церемония прощания с дипломатом проходит в Минске в Доме офицеров. Проститься с главой внешнеполитического ведомства также приехали близкие Макея, сотрудники МИД, высшие должностные лица, министры и руководители госорганов.

Владимира Макея похоронят на Восточном кладбище в столице Белоруссии. Министр иностранных дел страны умер в минувшую субботу, 26 ноября. В августе этого года ему исполнилось 64 года.

Дипломатической службой Макей занимался в течение 20 лет. Должность главы МИД Белоруссии занял в августе 2012 года.