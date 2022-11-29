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В Германии раскритиковали соглашение ФРГ и Катара о поставках газа

Ян Брацкий
15:17 29.11.2022
По мнению главы комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага Клауса Эрнста, соглашение с Катаром о поставках двух миллионов тонн СПГ покроет только 3% потребностей Германии.
В Германии раскритиковали соглашение ФРГ и Катара о поставках газа
© Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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У Германии нет альтернатив российскому газу, а озвученное официальным Берлином соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребностей страны. Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага Клаус Эрнст.

«Правительство празднует заключение сделки с Катаром о поставках СПГ и хвастается резервированием значительных объемов топлива. В действительности же эти два миллиона тонн газа соответствуют 3% спроса на данный энергоресурс в Германии. Настоящих альтернатив российскому газу до сих пор нет», - написал политик на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки СПГ в Германию с 2026 года. В ФРГ будет поставлено около двух миллионов тонн СПГ.

Накануне президент России Владимир Путин, обращаясь в режиме телемоста к участникам пленарного заседания XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, заявил, что в РФ реализуются масштабные меры по переориентации экспортных и импортных операций на новые рынки, учитывая кризис международной торговли. Российский лидер отметил, что особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также снятию ограничений, которые мешают торговым и инвестиционным обменам.

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