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Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки

Максим Крюков
15:55 28.11.2022
Глава государства отметил, что это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Владимир Путин, обращаясь в режиме телемоста к участникам пленарного заседания XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге, заявил, что в РФ реализуются масштабные меры по переориентации экспортных и импортных операций на новые рынки, учитывая кризис международной торговли.

«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг"», - сказал он.

Российский лидер отметил, что особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также снятию ограничений, которые мешают торговым и инвестиционным обменам.

Кроме того, из Кремля к участникам форума обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который накануне прибыл в Москву с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы государства.

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