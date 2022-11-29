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В Кремле заявили, что Киев должен проявить политическую волю для начала переговоров с РФ

Максим Крюков
14:57 29.11.2022
По словам Дмитрия Пескова, «сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».
В Кремле заявили, что Киев должен проявить политическую волю для начала переговоров с РФ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться в случае, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать выдвинутые Москвой требования. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с РФ.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона». Он добавил, что «специальная военная операция продолжается».

Ранее Дмитрий Песков, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона, заявил, что Российская Федерация готова воспринимать осуждающие заявления об обстрелах Украины, только если есть такие же заявления по Донбассу, который обстреливают с 2014 года. Кроме того, представитель Кремля выразил уверенность, что успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений.

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