Песков: РФ готова воспринимать осуждение ударов по Украине, если есть такие же заявления по Донбассу

По словам Пескова, ни одного осуждения украинских ударов по Донбассу от руководства Франции слышно не было.

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Российская Федерация готова воспринимать осуждающие заявления об обстрелах Украины только, если есть такие же заявления по Донбассу, который обстреливают с 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона.

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям на Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль прокомментирует данное заявление.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что успех специальной военной операции России на Украине сомнений не вызывает. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента на полях саммита ОДКБ в Ереване.