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Песков заявил, что успех спецоперации сомнений не вызывает

Елизавета Потейчук
21:57 23.11.2022
Специальная военная операция длится на Украине с 24 февраля.
Песков заявил, что успех спецоперации сомнений не вызывает
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений.

«Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает», - сказал Песков на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению Министерства обороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским националистам.

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