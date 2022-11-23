В стране и мире Песков заявил, что успех спецоперации сомнений не вызывает Елизавета Потейчук Специальная военная операция длится на Украине с 24 февраля. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений. «Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает», - сказал Песков на полях саммита ОДКБ в Ереване. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению Министерства обороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским националистам. Экспертное мнение и аналитика