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Майор ВДВ Черняков рассказал, как украинские боевики прикрывались мирным населением

12:41 29.11.2022
Участник СВО также рассказал о подвигах личного состава и важности моральной поддержки со стороны простых россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал, как на одном из направлений украинские боевики прикрывались мирным населением как живым щитом.

«Противник при ведении боя в городских условиях прикрывался мирным населением, наносил огневое поражение. Потом кричали: "Не стреляйте, дети!" А оттуда летели гранаты и выстрелы из гранатомета. Такой эпизод был на одном из направлений», - поделился он.

Черняков также рассказал о подвигах личного состава во время спецоперации. Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - между бойцами всегда была связь. Майор указал и на важность поддержки со стороны простых россиян, особенно детей.

«Вы не представляете, как трогательно было читать письмо какого-нибудь школьника, который пишет: "Дорогой солдат..." И у взрослых мужиков, которые там реально прошли через многое, накатывали слезы. В перерывах между боями и в минуты отдыха читали эти письма», - добавил Черняков.

Майор отметил важность интенсивной боевой подготовки, указав на то, что личный состав был готов к выполнению задач.

Ранее Минобороны России показало кадры награждения военнослужащих ЦВО, которые эвакуировали и восстанавливали технику в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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