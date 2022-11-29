Майор ВДВ Черняков рассказал, как украинские боевики прикрывались мирным населением
Военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал, как на одном из направлений украинские боевики прикрывались мирным населением как живым щитом.
«Противник при ведении боя в городских условиях прикрывался мирным населением, наносил огневое поражение. Потом кричали: "Не стреляйте, дети!" А оттуда летели гранаты и выстрелы из гранатомета. Такой эпизод был на одном из направлений», - поделился он.
Черняков также рассказал о подвигах личного состава во время спецоперации. Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - между бойцами всегда была связь. Майор указал и на важность поддержки со стороны простых россиян, особенно детей.
«Вы не представляете, как трогательно было читать письмо какого-нибудь школьника, который пишет: "Дорогой солдат..." И у взрослых мужиков, которые там реально прошли через многое, накатывали слезы. В перерывах между боями и в минуты отдыха читали эти письма», - добавил Черняков.
Майор отметил важность интенсивной боевой подготовки, указав на то, что личный состав был готов к выполнению задач.
Ранее Минобороны России показало кадры награждения военнослужащих ЦВО, которые эвакуировали и восстанавливали технику в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов