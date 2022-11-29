«Нас никто не бросил»: майор ВДВ Черняков рассказал о ведении боя в отрыве от основных сил

Денис Черняков отметил важность интенсивной боевой подготовки - по его словам, то, что личный состав был готов к выполнению задач, оказалось одним из факторов, позволивших и выполнить задачу, и сохранить людей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал о подвигах личного состава в ходе спецоперации. Видео публикует Минобороны России.

«С первых дней принимал непосредственное участие в специальной военной операции - я, мое соединение, мое подразделение. Одна из первых была задача по захвату и удержанию стратегически важного объекта. Боеприпасы доставлялись только по воздуху. Я и мой друг, даже больше чем друг - брат, вот, позывной Альянс, нас с ним на второй день, на утро второго дня мы захватили трофейный автомобиль и на этом автомобиле мы, соответственно, на этом объекте осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, и все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии», - заметил Черняков.

Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - все время была связь, а двигающаяся по земле на соединение подмога сообщала, сколько ей осталось километров. Это расстояние стабильно сокращалось, и это морально успокаивало.

Майор вспомнил, как во время выполнения задач по продвижению вперед он находился на пункте управления, корректируя артиллерию. В это время по пункту управления нанесли удар уже вражеские артиллеристы. Многие получили ранения, но корректировка продолжилась.

«Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул. Все с честью выполняли все задачи, которые были поставлены нашему соединению», - сказал Денис Черняков.

Черняков отметил важность интенсивной боевой подготовки - по его словам, то, что личный состав был готов к выполнению задач, оказалось одним из факторов, позволивших и выполнить задачу, и сохранить людей.

Ранее сообщалось о получении государственных наград военнослужащими ЦВО, которые эвакуировали и восстанавливали технику в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов