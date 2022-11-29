Военнослужащим ЦВО, восстанавливающим и эвакуирующим технику в зоне СВО, вручили госнаграды

Как отметили в Минобороны, среди награжденных есть и бойцы, мобилизованные для участия в спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды.

Кадры с церемонии награждения военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения ЦВО публикует Министерство обороны РФ. Среди награжденных были как мобилизованные для участия в спецоперации, так и штатные специалисты оборонного ведомства.

Военнослужащие получили медали Жукова и «За отвагу». Кроме того, бойцов наградили медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

В сообщении Минобороны указано, что награжденные ремонтировали военную технику в зоне боевых действий. Часть вооружения вывозили в безопасный район, восстанавливали и возвращали военнослужащим.

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказывал о боевой работе вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов