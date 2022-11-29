Армия Армия Армия

Военнослужащим ЦВО, восстанавливающим и эвакуирующим технику в зоне СВО, вручили госнаграды

11:25 29.11.2022
Как отметили в Минобороны, среди награжденных есть и бойцы, мобилизованные для участия в спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды.

Кадры с церемонии награждения военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения ЦВО публикует Министерство обороны РФ. Среди награжденных были как мобилизованные для участия в спецоперации, так и штатные специалисты оборонного ведомства.

Военнослужащие получили медали Жукова и «За отвагу». Кроме того, бойцов наградили медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

В сообщении Минобороны указано, что награжденные ремонтировали военную технику в зоне боевых действий. Часть вооружения вывозили в безопасный район, восстанавливали и возвращали военнослужащим.

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказывал о боевой работе вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:20 В стране и мире
Новак: Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT
11:11 В стране и мире
ВМС США опровергли незаконное вторжение в территориальные воды Китая
11:03 В стране и мире
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
10:38 В стране и мире
Видео
Профильный комитет СФ рекомендовал палате освободить Кудрина от должности главы СП
09:53 В стране и мире
Депутат бундестага: Шольц не стал передавать Украине танки из-за боязни России
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.