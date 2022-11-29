Профильный комитет СФ рекомендовал палате освободить Кудрина от должности главы СП

Как утверждается, список кандидатов на должность председателя Счетной палаты начнут составлять в ближайшее время.

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Профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал верхней палате досрочно освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты.

«Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам решил рекомендовать Совету Федерации освободить Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты досрочно», - сказал на заседании глава комитета Анатолий Артамонов.

Кроме того, заместитель главы комитета Сергей Рябухин заявил РИА Новости, что собирается направить главе государства список кандидатур на должность главы Счетной палаты до конца 2022 года.

Перечень возможных претендентов на должность председателя Счетной палаты начнут составлять в ближайшее время, добавил Рябухин.

Ранее Алексей Кудрин подтвердил, что покидает этот ответственный пост. Он объяснил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, хочет сфокусироваться на масштабных проектах, которые связаны с развитием частных инициатив.