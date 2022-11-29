В Кремле заявили, что Путин продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к спецоперации
Пресс-секретарь президента России уточнил, что под общением имеются в виду встречи, деловые совещания и отдельные беседы.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к специальной военной операции.
«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что Путин продолжит проводить встречи, деловые совещания, отдельные беседы со всеми, кто имеет отношение к спецоперации», - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли встреча президента России с добровольцами.
Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне специальной военной операции.
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