В стране и мире В Кремле заявили, что Путин продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к спецоперации Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России уточнил, что под общением имеются в виду встречи, деловые совещания и отдельные беседы. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к специальной военной операции. «Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что Путин продолжит проводить встречи, деловые совещания, отдельные беседы со всеми, кто имеет отношение к спецоперации», - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли встреча президента России с добровольцами. Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне специальной военной операции. Также наш телеканал показал, как ударные «Аллигаторы» и «Крокодилы» «кошмарят» украинских боевиков в Донбассе. Экспертное мнение и аналитика