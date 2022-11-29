Кратеры от залпов: как на передовой спецоперации ведет боевую работу РСЗО «Ураган»

Расчет РСЗО действует должен действовать быстро и всегда — как единый механизм.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчет реактивной системы «Ураган» Восточного военного округа, выпустив две ракеты по скоплению техники националистов на Южно-Донецком направлении, выдвигается в новый район пуска. Под громкий рев мощного двигателя, тяжелыми колесами по бездорожью.

Выжав педаль тормоза и не заглушая мотор, механик-водитель покидает кабину. Расчет перемещается бегом: необходимо быстро перевести РСЗО в боевое положение. Пока наводчик разворачивает направляющие под рассчитанным углом подъема, а оператор-топогеодезист настраивает буссоль, остальные устанавливают опоры. Расчет РСЗО действует как единый механизм. До залпа — считанные минуты.

«Мы работаем с беспилотными летательными аппаратами. Они выявляют цели и передают их сразу на наш пункт управления. С пункта управления передают нам», — рассказывает командир реактивной артиллерийской батареи под позывным «Южный».

Когда координаты цели известны, командир расчета на специальной панели в кабине выбирает, сколько именно будет выпущено ракет.

«Открываем панель, выставляем в режим, либо одиночный, либо автоматический. Переключаем пульт. Выставляем количество «рсов» (ракет. — Прим.ред.), которые нам нужно выстрелить. И открываем огонь», — объясняет военнослужащий под позывным «Синоптик».

Цель — колонна техники с боеприпасами, она в зоне поражения. Для уничтожения хватит всего двух снарядов. После залпа «Урагана» в земле появляются ямы. Своеобразные кратеры оставляют газовые струи реактивной системы.

Теперь все действия в обратном порядке. И тоже бегом. Пока националисты не успели вычислить откуда был дан залп и ответить тем же, расчет покидает район пуска.

Как шутит механик-водитель с позывным «Швед», РСЗО, конечно, не болид, но, если однажды научился разгоняться, маневрировать и вписываться в повороты, то вражеские снаряды не настигнут.

«Пока нас не догнали. Машина очень быстро справляется с тем, чтобы уйти с огневой позиции. До 70 километров в час она развивает спокойно, свободно», — отмечает он.

В таком режиме каждый день артиллеристы-дальневосточники находятся на линии соприкосновения с самого начала спецоперации. Только один этот расчет выпустил по позициям националистов более тысячи реактивных снарядов.