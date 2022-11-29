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Днем и ночью: как «Аллигаторы» и «Крокодилы» «кошмарят» украинских боевиков в Донбассе

Валентин Гвоздев
10:49 29.11.2022
Опавшая листва обнажила позиции украинских вооруженных формирований. К тому же низкие температуры заставляют «гореть» в тепловизоре бронетехнику и даже пехоту противника. Поэтому вертолетчики все чаще самостоятельно находят цели и возвращаются на аэродром, израсходовав весь боекомплект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Винты ударного вертолета Ка-52 начинают вращение, и в радиусе 20 метров от машины поднимается ураганный ветер. Летчики армейской авиации раз за разом берут курс на запад. За работой вертолетчиков наблюдал Валентин Гвоздев. 

«Между вылетами "Аллигаторов" проходит всего около 20 минут. Дозаправка, пополнение боекомплекта - и снова в бой. Три-четыре вылета за летную смену - это привычная боевая работа для наших летчиков в зоне спецоперации», - прокомментировал корреспондент. 

«Аллигаторы» работают в паре с «Крокодилами» - ударными вертолетами Ми-24. В заданный район машины идут на предельно малых высотах, так они остаются невидимыми для ПВО украинских националистов. «Подскок» лишь перед пуском неуправляемых ракет, и тут же маневр уклонения.

Цель поражена, на этот раз это опорный пункт врага, однако вылет на этом не окончен. Обнаружена техника противника, вертолет снова заходит на цель.

Опавшая листва обнажила позиции украинских вооруженных формирований. К тому же низкие температуры заставляют «гореть» в тепловизоре бронетехнику и даже пехоту противника. Поэтому вертолетчики все чаще самостоятельно находят цели и возвращаются на аэродром, израсходовав весь боекомплект.

Украинские боевики постоянно пытаются противодействовать нашим летчикам, используя переносные зенитные ракетные комплексы, которыми Запад накачивает Украину. Однако навестись на вертолет, который лишь на несколько секунд попадает в зону их действия, у противника не получается. К тому же Ка-52 обладает надежной защитой и от гораздо более мощных систем ПВО.

«"Аллигатор" - самый совершенный вертолет на вооружении российских ВКС. За безопасность экипажа отвечает система защиты "Витебск". Она обнаруживает и распознает угрозу, а затем принимает оптимальное решение противодействия в автоматическом режиме. Это позволяет экипажу практически не отвлекаться на оборону во время вылета», - заметил корреспондент.

Едва лопасти винтов перестают вращаться, как за дело берутся техники. Машину необходимо заправить, пополнить боекомплект, учесть все замечания экипажей.

Вылеты не прекращаются ни днем ни ночью. И интенсивность работы армейской авиации на качестве не сказывается, ведь все без исключения военнослужащие здесь делают одно дело.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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