В ДНР сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка от врага

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Накануне, 28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о боях, идущих уже в центре Марьинки. По его словам, нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданских.

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказывал о боевой работе вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Утром Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов