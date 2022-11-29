В ДНР сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка от врага
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила эти населенные пункты, говорится в штабе теробороны ДНР.
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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.
«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», - говорится в telegram-канале штаба.
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